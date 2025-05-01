В Ленобласти обновили наполнение подарочных наборов для новорожденных

Молодые родители в Ленинградской области с 1 мая смогу получить обновленные подарочные наборы для новорожденных, сообщила пресс-служба регионального управления ЗАГС. Новый состав утвердили в ноябре 2024 года.

В новом наборе родители получат принадлежности для обеспечения личной гигиены малыша: набор подгузников (24 штуки), впитывающие пеленки (5 штук), влажные салфетки (120 штук), детский крем и средство для купания "три в одном" с экстрактом календулы и ромашки. Отдельно предусмотрена косметичка с гигиеническим набором, в состав которого входят щетка для волос, расческа, маникюрные ножницы, четыре пилочки и зубная щётка.

Кроме того, в набор входят байковое одеяло, комплект детского постельного белья, полотенце-уголок с варежкой для купания. Выдадут молодым родителям и одежду для малыша: утепленный демисезонный комбинезон, костюм-слип с шапочкой, трикотажный костюм с шапочкой и пинетками, а также набор из шапочки "с узелком", антицарапок, слюнявчика, ползунков и боди с длинным рукавом.

Наконец, в наборе предусмотрены две игрушки: "Веселое колечко" и игрушка-прорезыватель, а также альбом-книга для памятных фотографий и заметок.

Отметим, что из предыдущего комплекта остались одеяло, боди с длинным рукавом, прорезыватель для зубов, полотенце для купания, набор подгузников и крем под него. В новом наполнении набора убрали теплую и легкую пеленки, клеенку, многоразовую бутылочку для кормления, боди с коротким рукавом и соску.

В публикации также напомнили, что для получения подарочного набора необходимо иметь государственную регистрацию ребенка в органах ЗАГС и МФЦ Ленобласти. Там же будет производиться выдача комплектов.

Подарочные наборы для новорожденных были введены в Ленобласти в 2020 году. В Петербурге такая же мера была принята лишь в 2024 году. Наборы начали выдавать с 1 августа. Тогда же ЗАКС.Ру писал, что входит в петербургский набор.

Напомним, что в марте 2025 года губернатор Петербурга Александр Беглов предложил выдавать подарочные наборы с детскими товарами молодым семьям в городе-побратиме Мариуполе. Первые комплекты отправились в Мариуполь 23 апреля.

Анастасия Луценко, фото: скриншот публикации Telegram-канала "Команда Капитана"