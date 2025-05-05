Суд взыскал почти 200 тысяч рублей с фонда капремонта за разбитое окно

Куйбышевский районный суд Петербурга обязал петербургский фонд капремонта возместить более 184 тысяч рублей ущерба в пользу жителя Василеостровского района, сообщила объединенная пресс-служба судов города 5 мая. Ранее привлеченный фондом подрядчик разбил окно в ходе ремонта.

По словам истца, являющего собственником квартиры в доме по 10-й линии В. О., во время капремонта фасада дома подрядчик ООО "Мидас" разбил стекло в одного из окон его квартиры при покраске оконных рам. При этом остальные окна в квартире истца также получили повреждения: на стеклах образовались царапины и сколы, а поврежденные рамы остались без покрытия. В связи с этим житель Васильевского острова направил обращение к фонду с просьбой проверить работы подрядчика на соблюдение строительных норм.

В фонде истцу сообщили, что подрядчик заменит стекла в окнах и проведет работы по их помывке. После этого владелец квартиры пришел к соглашению с подрядчиком, что тот проведет восстановительный ремонт поврежденных окон, однако работы в определенный срок не были выполнены. В итоге истцу пришлось провести ремонт самостоятельно, работы обошлись ему в 184,4 тысячи рублей. Именно эту сумму собственник и просил взыскать с фонда капремонта.

Представители фонда и подрядчика на заседании не присутствовали, указанный истцом размер ущерба не оспаривали. При этом фонд капремонта направил отзыв на иск, где указал, что не является надлежащим ответчиком. Однако суд с этим доводом не согласился – на основании Жилищного кодекса РФ была установлена его ответственность за действия привлеченного подрядчика.

В результате суд взыскал с фонда капремонта заявленную истцом сумму ущерба, а также судебные расходы в размере 6,5 тысяч рублей.

Напомним, в январе стало известно, что контрольно-счетная палата Петербурга во время проверки работы петербургского фонда капремонта за 2022-й, 2023-й и 10 месяцев 2024 года обнаружила невыполнение работ на 21 тысяче объектов в 12,4 тысячи домов. По подсчетам аудиторов, признаки аварийности имеют уже 467 из 20,7 тысячи объектов, которые никогда не включались в годовые планы.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру