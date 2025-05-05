В Госдуму внесен законопроект о схеме избирательных округов

Депутаты из фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин, Дмитрий Ламейкин и Даниил Бессарабов 5 мая внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о схеме избирательных округов для выборов в Государственную думу, сообщает ТАСС.

Обновленную схему избирательных округов представила в конце апреля Центральная избирательная комиссия России. Прежняя схема была утверждена в 2015 году сроком на 10 лет, соответственно в 2025 году Госдума должна принять новый вариант. В представленном на рассмотрении парламента документе расписаны границы 225 избирательных округов. В некоторых регионах число округов было сокращено или увеличено.

В Петербурге, как и раньше, будет восемь избирательных округов для выборов депутатов Государственной думы, однако их границы были пересмотрены. Например, Западный избирательный округ теперь будет включать территории Кронштадтского, Красносельского и Петродворцового районов. Центральный округ - Василеостровского и Кировского районов, а также в трех муниципалитетов Адмиралтейского района. О других изменениях в схеме по Петербургу - в материале ЗАКС.Ру.

Изображение из законопроекта "Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы"

В начале марта спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский упоминал о грядущей перенарезке избирательных округов для выборов в Госдуму и в ЗакС, которые должны состояться в 2026 году. Предполагаемое изменение границ он связал с изменением численности избирателей в Петербурге. ЗАКС.Ру рассказывал об этой процедуре.

фото ЗАКС.Ру