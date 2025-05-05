Петербуржец получил условный срок за дачу взятки сотруднику МЧС

Петроградский районный суд огласил приговор по делу о даче взятки сотруднику Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС по Петербургу (ч. 3 ст. 291 УК РФ), сообщили 5 мая в объединенной пресс-службе судов города. За передачу 65 тысяч рублей Алексею Пенькову назначили два года условно с двухлетним испытательным сроком.

Как установил суд, взятку Пеньков передал через посредников в период с 30 мая по 6 июня 2023 года. Взамен получатель денег должен был зарегистрировать в центре ГИМС два гидроцикла без их фактического осмотра.

Пеньков признал вину и раскаялся. Суд установил отсутствие у него судимостей, положительные характеристики с места жительства и с работы, наличие стабильного легального источника дохода, а также участие в помощи при выполнении гуманитарных задач в зоне СВО.

В апреле СК предъявил обвинение в получении взяток шести сотрудникам полиции. В ведомстве полагают, что силовики получили не менее 24 тысяч рублей от мигрантов, нарушивших правила пребывания в России.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру