Мониторинг строительства "зеленой" ветки метро обойдется в 610 млн рублей

АО "Метрострой Северной столицы" (МССС) объявил два конкурса на поиск подрядчиков для горно-экологического мониторинга строящегося участка Невско-Василеостровской линии петербургского метро от станции "Беговая" до станции "Каменка", обратил внимание "Коммерсантъ" 6 мая. Общая сумма контрактов составит 610 млн рублей.

Оба конкурса были объявлены вечером 5 мая. На работы по установке и оснащению измерительного оборудования со следующим снятием показаний МССС выделит 452 млн рублей. Еще 158 млн рублей пойдут на обработку результатов показаний установленных приборов. Соответствующие работы подрядчики обязуются выполнять до конца 2028 года.

Горно-экологический мониторинг необходим во время строительства метро. Он направлен на отслеживание процесса смещения пород в процессе возведения подземки.

Отметим, что в январе 2025 года вице-губернатор Николай Линченко заявил, что станцию метро "Каменка" рассчитывают открыть к 2028 году. В том же месяце стало известно, что что проходку тоннеля до станции завершили на 35%.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что тендеры на строительство ограждающих конструкций типа "стена в грунте" на станциях "Каменка" и "Богатырская" на севере зеленой ветки метро выиграла московская компания "Геоспецстрой". Соответствующие работы на "Каменке" компания должна будет завершить до 30 декабря 2025 года.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру