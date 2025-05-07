Силовики задержали петербургскую активистку Дарью Хейкинен*

Экс-главу штаба Бориса Надеждина Дарью Хейкинен* задержали утром 7 мая возле ее дома, сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на мужа активистки. Ее доставили в 42 отдел полиции по Красносельскому району.

Как сообщили близкие Хейкинен*, ее задержали в связи с административным делом о публичном демонстрировании экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ). Ранее активистку уже вызывали в тот же отдел полиции для составления протокола.

Муж Хейкинен* рассказал, что девушку собираются отвезти в суд для рассмотрения дела об административном правонарушении. Максимально наказание по данной статье – административный арест на 15 суток.

При этом собеседники Telegram-канала "Ротонда" предположили, что активистку задержали "профилактически" в преддверии празднования Дня Победы.

Напомним, 5 мая Василеостровский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей студента факультета политологии СПбГУ Артема Пронько по делу о проведении несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Основанием послужил манекен с табличкой "Наука мертва", повешенный на памятник графу Сергею Уварову перед зданием университета на Васильевском острове.

Дарья Хейкинен* получила известность в 2021 году, когда родителей активистки, которой на тот момент было 17 лет, вызвали в ФСБ из-за ее политической активности. В 2022 году девушка намеревалась принять участие в довыборах в МО "Южно-Приморский", однако ТИК № 47 отказалась зарегистрировать ее в качестве кандидата в мундепы.

В 2024 году Хейкинен* возглавила предвыборный штаб Бориса Надеждина, выдвигавшегося на выборы президента России. В январе того же года она подверглась нападению на территории штаба.

*Минюст внес Дарью Хейкинен в единый реестр иноагентов

фото: ЗАКС.Ру