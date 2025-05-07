Красносельский суд арестовал Хейкинен* на восемь суток

Бывшая глава избирательного штаба Бориса Надеждина в Петербурге Дарья Хейкинен* арестована на восемь суток по делу о публичном демонстрировании экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), сообщила 7 мая объединенная пресс-служба городских судов. К административной ответственности привлек активистку Красносельский районный суд.

Как следует из сообщения судебной пресс-службы, причиной для составления протокола стала запись в Telegram-канале Хейкинен* от 16 февраля 2025 года. Речь идет о публикации фотографии политика Алексея Навального** в годовщину его смерти. Это сочли "действиями, направленными на публичное демонстрирование атрибутики и символики экстремистских организаций".

Ранее днем стало известно о задержании Хейкинен*. Активистку доставили в отдел полиции № 42 по Красносельскому району.

В марте 2022 года анонимные вандалы подкидывали навоз к двери в квартиру Хейкинен*. В том же году она намеревалась участвовать в довыборах в МО "Южно-Приморский", однако не была зарегистрирована. Во время президентской кампании она возглавляла городской предвыборный штаб Надеждина, где подверглась нападению.

*Минюст внес Дарью Хейкинен в единый реестр иноагентов

**Росфинмониторинг внес Алексея Навального в список экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.