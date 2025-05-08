Три МО лишились финансирования в рамках программы "Петербургские дворы"

Комитет по благоустройству оказался неудовлетворен тем, как тратились бюджетные средства в МО "Северный", МО "Дворцовый округ" и МО "Купчино" в рамках программы "Петербургские дворы" в 2024 году, обратила внимание "Фонтанка.ру" 7 мая. Документ с оценкой эффективности использования субсидий был опубликован на сайте ведомства.

В соответствии с документом, все три округа получили отметку "неудовлетворительно" за благоустройство территории муниципального образования. Кроме того, комитет выставил плохую оценку МО "Северный" за озеленение территорий.

Теперь МО "Северный", МО "Дворцовый округ" и МО "Купчино" не смогут претендовать на финансирование в рамках программы "Петербургские дворы" в 2025 году.

Кроме того, комблаг опубликовал документ с оценкой эффективности использования субсидии в рамках программы "Мой двор" за 2024 год. Там удовлетворительную оценку получили все 39 муниципалитетов, участвовавших в программе.

Отметим, что в 2025 году Смольный выделил 1,5 млрд рублей на финансирование программы "Петербургские дворы". Самую большую субсидию получил МО "Поселок Парголово" – 157,7 млн рублей. В январском материале ЗАКС.Ру писал, какие еще муниципалитеты оказались среди получателей финансирования.

Напомним, что ранее комитет по финансам оценил качество управления бюджетным процессом за 2024 год во всех 111 муниципальных образованиях города. В итоге низкую оценку ведомство выставило 18 муниципалитетам. Подробнее с тем, какие МО отличились низким качеством управления бюджетным процессом, можно почитать в материале ЗАКС.Ру.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру