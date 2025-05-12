В Госдуме предложили упростить процедуру смены УК в многоквартирных домах

Законопроект о снижении кворума для проведения повторного собрания собственников многоквартирного дома с 50% до 25% внесут в ближайшее время в Госдуму, сообщило РИА "Новости" 12 мая со ссылкой на члена комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Марата Нуриева. Инициатива распространяется и на собрания по вопросам смены управляющей компании.

"Планируем внести законопроект в Госдуму в эту весеннюю сессию", - цитирует Нуриева издание.

В соответствии с нынешним законодательством, собрание собственников многоквартирного дома может считаться правомочным, если на нем присутствовали владельцы помещений или их представители, обладающие более чем 50% общего количество голосов. При этом, как отмечает принимавшая в разработке нового законопроекта член фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер, на данный момент порядка 30-40% собраний признаются несостоявшимися из-за отсутствия кворума.

По мнению Генцлер, снизить требуемый кворум необходимо для обсуждения вопросов, которые обычно не вызывают интереса у большинства жильцов. Это позволит избежать бесконечного откладывания принятия решения и перекладывания ответственности на органы власти.

Кворум в более чем 25% предлагается ввести на повторные собрания по вопросам перепланировки общих помещений, использования общего имущества, определения платы за содержания жилья, благоустройства земельного участка, где находится дом, а также выбора УК, обслуживающей здание. Кроме того, присутствие чуть более четверти собственников будет достаточно для решения вопросов, связанных с ремонтом, водо-, электро- и газоснабжением, а также вывозом мусора.

Напомним, что в конце апреля Заксобрание Петербурга приняло закон, который позволяет проводить общие собрания собственников жилья с помощью сервиса ГИС ЖКХ. Теперь голосование по вопросам повестки ОСС будет проходить в МФЦ, где организуют специальные места с доступом к ГИС ЖКХ.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру