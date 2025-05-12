В Госдуме рекомендовали проводить нарезку одномандатных округов раз в пять лет

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, дополняющий избирательное законодательство России, сообщил 12 мая ТАСС. Об этом на заседании комитета заявил его глава Павел Крашенинников.

Крашенинников также сообщил, что уточненный законопроект может быть вынесен на рассмотрение во втором чтении уже на пленарное заседание 14 мая.

Инициатива была внесена в Госдуму в феврале группой парламентариев во главе с председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству Андреем Клишасом. Проект включал в себя предоставление ЦИК права принимать решение о формате проведения выборов (электронный, бумажный, смешанный), а также запрет проводить довыборы в год, предшествующий году, на который запланировано проведение основных выборов. Законопроект преодолел первое чтение в начале февраля.

Как сообщил зампред комитета Госдумы Дмитрий Вяткин, ко второму чтению инициативы были предложены 108 поправок, из них принять предлагается 67. В частности, рекомендовано изменить периодичность утверждения схемы одномандатных избирательных округов для выборов депутатов Госдумы. На данный момент нарезка проводится раз в 10 лет. В соответствии с поправками, ее предлагается проводить каждые 5 лет "с учетом динамики изменения численности избирателей в различных регионах".

Кроме того, поправки включают в себя уточненный порядок рассмотрения обращений в ЦИК России и региональные ИК, в том числе порядок обжалования решения об утрате статуса кандидата. Также уточняется финансирование ТИК, занимающейся организацией дистанционного электронного голосования, и УИК, создаваемых в СИЗО. Кроме того, изменения предлагается внести в продолжительность времени голосования и порядок его установления на зарубежных участках. Рекомендовано внести изменения и в порядок выдачи нового бюллетеня вместо испорченного.

Комитет также рекомендовал принять поправку о сокращении печати "мало востребованных материалов", включая сведения о доходах и имуществе кандидатов. Кроме того, предлагается внести изменения в правила проведения фото- и видеосъемки на участках в воинских частях.

Наконец рекомендовано принять поправки об установлении порядка проведения выборов при объявлении военного положения на определенных территориях.

Напомним, что 5 мая в Госдуму был внесен законопроект о схеме избирательных округов для выборов в Государственную думу. Ранее обновленную схему представила ЦИК России. Последние раз изменения в нее вносились в 2015 году.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру