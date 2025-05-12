Беглов: от ПМЭФ зависят инвестиционная привлекательность и темпы развития города

Губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с членами правительства итоги реализации в 2024 году государственной программы "Экономическое и социальное развитие территорий Санкт‑Петербурга" в рамках рабочего совещания, сообщила пресс-служба градоначальника 12 мая. На нем Беглов подчеркнул особую роль ПМЭФ в развитии города.

"От договоренностей, достигнутых на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года, во многом будет зависеть дальнейшее повышение инвестиционной привлекательности и темпов развития города", - заявил губернатор.

Беглов напомнил, что на ПМЭФ в 2024 году Петербург заключил 69 соглашений, общий объем инвестиций которых превысил 1 трлн рублей. При этом в 2023 году было заключено 62 соглашения на сумму 660 миллиардов рублей. Кроме того, в ходе заседания губернатор поручил ответственным органам провести работу по подготовке новых соглашений для ПМЭФ в 2025 году.

Напомним, что в этом году ПМЭФ пройдет с 18 по 22 июня. Главной темой форума в этом году была выбрана "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". Уже в начале апреля директор ПМЭФ Алексей Вальков рассказал, что количество подтверждённых участников форума в этом году уже превысило показатели прошлого на 20%.

Президент России Владимир Путин традиционно примет участие в форуме в этом году. Среди иностранных высокопоставленных лиц ожидается президент Индонезии Прабово Субианто. О намерении стать гостем на ПМЭФ также заявлял президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Ранее он уже посещал форум в 2022 и 2024 годах.

Страной-гостем на ПМЭФ-2025 был объявлен Бахрейн. При этом директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев не исключает присутствия на форуме гостей из недружественных стран. В частности, фонд сообщал о планах нескольких американских компаний посетить ПМЭФ. Кроме того, по словам президента Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани, на форум планируют приехать ряд итальянских компаний.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру