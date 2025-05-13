Бельский рассказал, как чуть не пострадал от электровелосипеда у Мариинского дворца

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в эфире "Дорожного радио" 13 мая в очередной раз высказался по поводу движения электросамокатов курьеров на тротуарах. Спикер видит только два пути возможного развития этой сферы: либо сервисы доставки обеспечивают безопасную среду для пешеходов, либо такие перевозки будут ограничены на законодательном уровне. Впрочем, как уточнил Бельский, компании-перевозчики ведут диалог с городскими властями.

"Обсуждали этот вопрос. Бизнес обращался: "Как так, вы хотите запретить, это же бизнес - вы его прижимаете…" На что у меня абсолютно обычный ответ. А что, доставка зимой не работает что ли? Работает. Как-то мы обходимся без электровелосипедов зимой, соответственно, и летом можем обходиться", - рассказал Бельский.

Сейчас в Законодательном собрании Петербурга обсуждают возможные меры регулирования движения на электровелосипедах, которые за последние годы пользуются особенной популярностью у курьеров из сервисов доставки. В начале апреля парламент направил министру транспорта Роману Старовойту обращение с просьбой на законодательном уровне ввести определение "электровелосипеда" и предписать передвижение на таком виде транспорта лишь на проезжей части. Поводом для такой инициативы стало желание парламентариев обезопасить пешеходов от возможных ДТП с участием электровелосипедов. Сам Бельский недавно сам чуть не стал жертвой такого происшествия.

"Я из Законодательного собрания выхожу - мимо меня пролетает этот велосипедист. Чуть меня не сбил. Ну что это такое?" - возмутился спикер.

Последние год Заксобрание то и дело обсуждает "транспортные" вопросы в городе. Сперва депутаты вместе с чиновниками разрабатывали ряд мер для сокращения несчастных случаев с электросамокатами. В результате властям удалось договориться с кикшеринговыми компаниями об ужесточении требований к пользователям сервиса. Также на повестке депутатского корпуса весной появился вопрос о регулировании гужевого транспорта в Петербурге. Инициатором борьбы с повозками в центре Северной столицы стал депутат Павел Крупник. В ходе обсуждений в стенах Заксобрания стало ясно, что подобный рынок находится преимущественно в "серой" зоне.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру