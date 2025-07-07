В Госдуме предложили запретить переименовывать объекты, связанные с Лениным

Депутат Госдумы Анжелика Глазкова (КПРФ) внесла в Госдуму законопроект об увековечивании памяти революционера и основателя СССР Владимира Ленина. Инициатива подразумевает запрет на переименование и ликвидацию объектов, связанных с памятью о политическом деятеле. Карточка законопроекта была опубликована в базе Госдумы 7 июля.

Глазкова предлагает признать все объекты, связанные с памятью о Ленине объектами культурного наследия народов Российской Федерации. Как говорится в тексте законопроекта, в качестве объектов, связанных с памятью о Ленине, будут признаваться памятники, памятные доски, скульптуры, фрески и панно, населенные пункты, улицы, площади, скверы, космические объекты, воздушные и водные суда, музеи, предприятия, образовательные и медицинские организации и госнаграды, которые носят имя Ленина, либо же содержат его изображение.

В соответствии с инициативой, переименовывать или ликвидировать такие объекты будет нельзя. Если же это все-таки произойдёт, допустивших это физических и юридических лиц будет ждать ответственность. Кроме того, ремонт и реставрация должны проводиться в соответствии с законом об объектах культурного наследия.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, очернение памяти Ленина используется недружественными странами и антироссийскими политическими силами "для дискредитации Российской Федерации как государства правопреемника и правопродолжателя Союза ССР - государства, основанного В.И. Лениным". По мнению Глазковой, ликвидация памятников Ленину является началом "неонацистского поворота и откровенной русофобии".

Напомним, в ноябре 2023 года Глазкова внесла в Госдуму законопроект о замене выходного праздничного дня в честь Дня России 12 июня на День Октябрьской революции 7 ноября. В соответствии с данными на сайте Госдумы, инициатива была отклонена в апреле 2025 года.

фото: ЗАКС.Ру