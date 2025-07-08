Госдума вернула ФСБ право создавать собственные СИЗО

Государственная дума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий ФСБ России иметь свои следственные изоляторы для подозреваемых в уголовных преступлениях против государственной безопасности, сообщил ТАСС 8 июля. Такое право у службы существовало до 2006 года.

Законопроект поступил в Госдуму в феврале 2025 года, в апреле он был принят в первом чтении. Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

В соответствии с законопроектом в ведение ФСБ могут быть переданы следственные изоляторы, которые перешли в уголовно-исполнительную систему после вступления России в Совет Европы в 2006 году. Кроме того, теперь ведомство может самостоятельно создавать, реорганизовывать и закрывать СИЗО. Соответствующие решения будет принимать руководитель ФСБ России.

Теперь органы ФСБ могут конвоировать обвиняемых и осужденных и осуществлять охрану во время процессуальных действий. При этом, если сотрудники ведомства заметят, что при конвоировании задержанные или осужденные намереваются совершить побег, навредить себе или другим, либо оказывают сопротивление, то они смогут применять специальные средства для предотвращения этих попыток. Кроме того, сотрудники ФСБ получат право применять оружие для пресечения побега из СИЗО, либо побега при конвоировании, охране или сопровождении, а также для пресечения попытки насильственного освобождения задержанных или осужденных.

Наконец, новый закон охватывает особенности выполнения работ по хозяйственному обслуживанию СИЗО, порядок оказания медицинской, включая психиатрическую, помощи подозреваемым и обвиняемым, обеспечение свободы совести и вероисповедания при содержании в изоляторе и ряд других аспектов, касающихся их работы.

Напомним, днем ранее стало известно, что суд отправил под стражу обвиняемого в ложном сообщении о минировании здания ФСБ. По версии следствия, мужчина позвонил в петербургское управление ФСБ на Литейном проспекте. При этом специалисты не смогли найти ничего подозрительного.

фото: ЗАКС.Ру