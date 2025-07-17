Медведев заявил о 30 тысячах мигрантов, пытавшихся нелегально попасть в Россию

За время действия эксперимента по сдаче биометрических данных иностранцами при въезде в Россию удалось выявить 30 тысяч нарушителей, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании Межведомственной комиссии Совбеза. По его словам, всего за это время удалось собрать и проверить в режиме реального времени данные по 4 млн человек с иностранным гражданством.

"Выявлены 30 тысяч приезжих, которые пытались попасть в Россию по поддельным документам и имели ограничения на въезд или находились в розыске", — передает слова Медведева "Интерфакс".

Чиновник заявил о необходимости масштабировать результаты эксперимента на территорию всей страны. По его словам, речь идет, среди прочего, об оснащении пунктов пропуска на границе биометрическим оборудованием.

Эксперимент по сдаче иностранцами биометрических данных стартовал в России 1 декабря 2024 года. Сроком окончания его первого этапа было обозначено 30 июня 2025 года. Биометрию собирали в аэропортах Москвы, а также на автомобильном пункте пропуска "Маштаково" в Оренбургской области.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Кремля