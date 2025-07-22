Беглов и Бельский простились с почетным гражданином Петербурга Меркиным

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер городского Заксобрания Александр Бельский посетили церемонию прощания с почетным гражданином города Зиновием Меркиным, сообщила пресс-служба Смольного 22 июля. Меркин скончался на 102-м году жизни 20 июля.

"Для каждого из нас было великой честью и счастьем общаться с Зиновием Леонидовичем. Он был и остается настоящей легендой и гордостью Петербурга. <…> Зиновий Леонидович всегда будет для нас примером мужества, ленинградской скромности и ответственности перед Отечеством. Сегодня с ним уходит целая эпоха в истории города и страны", – сказал Беглов в ходе траурной церемонии.

Губернатор напомнил, что звание почетного гражданина Петербурга было присвоено Меркину в 2025 году. По словам Беглова, оно символизировало благодарность всего города за его жизнь и подвиг. В заключении глава города выразил родным и близким почившего соболезнования от имени жителей Петербурга.

"Война, труд на благо страны, патриотическая работа — каждый шаг на его жизненном пути был смелым, честным, твердым. Имя Зиновия Леонидовича навеки останется в истории. Громкая слава и светлая память", - написал в своем Telegram-канале председатель ЗакСа Александр Бельский.

Зиновий Меркин родился в 1924 году в Ленинграде. Вскоре после начала Великой Отечественной войны он отправился на фронт, прибавив себе год. В ходе войны он принял участие в боях на Невском пятачке, Курской дуге, на Кавказе, а также на территории Румынии и Германии. Окончание Великой Отечественной войны Меркин застал в Берлине.

После Победы он вернулся в Ленинград, где в течение порядка 50 лет трудился на промышленных предприятиях. В частности, в 1980-х годах Меркин участвовал в строительстве городского метрополитена. В 1990-х начал общественную работу в совете Ленинградской армии народного ополчения, где до последних дней занимался патриотическим воспитанием молодежи.

За свои заслуги Меркин был удостоен ряда государственных наград, в частности, ордена Отечественной войны, Красной Звезды и медали "За оборону Ленинграда". В 2024 году президент России Владимир Путин наградил Меркина орденом Почета за активную общественную деятельность и воспитание молодежи, а в 2025 году – медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.".

Напомним, знак почетного гражданина Петербурга было вручено Меркину в конце мая. Вместе с ним звания удостоились глава объединения "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова и председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев. Всего в 2025 году в качестве кандидатов на получение звания почетного гражданина Петербурга были предложены пять человек. Однако в конце апреля глава Совета ветеранов-однополчан Ленинградской армии народного ополчения Екатерина Тутурова и директор публичной библиотеки имени В. В. Маяковского Зоя Чалова отказались от участия в процедуре.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного