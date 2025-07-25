Набиуллина не исключила возможность дальнейшего снижения ключевой ставки

Центральный банк в дальнейшем может как снизить на 1-2 % размер ключевой ставки, так и сохранить ее на существующем уровне, сообщила 25 июля глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина. Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам состоявшегося заседания совета директоров ЦБ.

"Наш прогноз ключевой ставки <...> предполагает, что до конца года на отдельных заседаниях возможно снижение по 100, по 150 и по 200 базовых пунктов, равно как и паузы", — цитирует слова Набиуллиной ТАСС.

Глава Центробанка отметила, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от поступающих сведений. При этом равномерная траектория снижения показателя представляется ей возможной при "более убедительной картине" стабилизации инфляции, отсутствии инфляционных шоков и невысоких инфляционных ожиданий.

Ранее Центробанк снизил по итогам заседания совета директоров значение ключевой ставки с 20 % до 18 % годовых. Это стало вторым по счету снижением показателя подряд. В период с конца октября 2024 года по начало июня ключевая ставка держалась на уровне 21 %.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру