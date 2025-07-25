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Новости 25 июля 2025, 19:59

Интерьерный театр просит суд признать его банкротом

фото ЗакС политика Интерьерный театр просит суд признать его банкротом

Иск на признание себя банкротом подал Интерьерный театр, сообщил 25 июля "Деловой Петербург". Учреждение не смогло найти инвесторов, чтобы погасить перед городом долг за аренду помещений в размере 6,4 млн рублей.

Основным кредитором театра указан петербургский комитет имущественных отношений (КИО). При этом требования к учреждению могут предъявить и другие кредиторы – поставщики коммунальных и эксплуатационных услуг (ГУП "Водоканал Санкт–Петербурга", управляющие компании). Всего в картотеке Федеральной службы судебных приставов (ФССП) числятся 12 исполнительных производств на общую сумму 4,2 млн рублей.

Как отмечает издание, весной 2024 года КИО из-за систематической неоплаты расторг с театром договор аренды помещений на Невском проспекте, которые тот арендовал с 1996 года. Театр попытался оспорить решение в апелляционной инстанции, однако суд оставил в силе решение первой инстанции. Размер пени за просрочку платежей был установлен в 0,15% за каждый день с ноября 2023 года. На данный момент это дополнительные 90% от изначальной суммы долга 590 тысяч рублей.

Главный режиссера театра в 2021 году открывал сбор пожертвований, тогда удалось собрать 275 тысяч рублей. При этом в последние годы театр не получал субсидий и грантов от города. По данным СПАРК, с 2022 года выручка Интерьерного театра является нулевой. В 2024 году чистый убыток учреждения составляет 1,3 млн рублей.

На данный момент учреждение не работает. На его сайте значатся 10 репертуарных спектаклей, часть из них можно посмотреть онлайн.

Напомним, в среду, 23 июля, сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) начали демонтаж четырехэтажного торгового центра рядом со станцией метро "Приморская". Договор аренды с городом истек в июне 2025 года, однако ТЦ продолжил свою работу. Теперь сотрудники ККИ намерены снести постройку, а также отсудить у бывшего арендатора затраты на демонтаж. 

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


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