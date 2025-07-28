Парк Городов-Героев – зеленый уголок на Пулковском шоссе

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Парк Городов-Героев – место, которое встречает большинство прибывающих в Петербург через аэропорт Пулково. Расположившуюся между Пулковским и Московским шоссе зеленую зону можно разглядеть из окна автобуса №39, доставляющего гостей города от аэропорта до станции метро "Московская". Однако не так много туристов в своих ознакомительных прогулках добредают до посещения парка. ЗАКС.Ру рассказывает, почему там стоит побывать и что там можно увидеть.

Парк Городов-Героев, также известный как Пулковский парк, является главной зеленой зоной на территории МО "Звездное". На возведение паркового ансамбля ушло почти 10 лет: работа над ним началась в 1980 году, а ввод в эксплуатацию состоялся в 1989 году.

Свое название Парк Городов-Героев получил в связи с тем, что по изначальной задумке оформление должно было быть связано с городами-героями. В дальнейшем в народе он стал называться Пулковским. Именно под таким названием парк и был внесен в очередную редакцию петербургского закона о зеленых насаждениях общего пользования в 2010 году. Однако в 2024 году по инициативе общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" ему было возвращено историческое название.

Тематически парк является продолжением прилегающей к нему площади Победы с расположенным на ней Монументом героическим защитникам Ленинграда. О Великой Отечественной войне напоминает не только название парка, но и разместившиеся на его территории две долговременные огневые точки (ДОТ). Обращенные к площади ДОТы были частью 15-километровой оборонительной полосы, раскинувшейся от Московского шоссе до Невы.

Согласно надписи на мемориальном камне, установленном у одного из ДОТов, оборонительные рубежи были воздвигнуты в 1941-1942-м годах. На этом месте оборону занимали пулеметно-артиллерийские подразделения 79 укрепленного района и части истребительно-противотанковой артиллерии 42-й армии. После окончания войны ДОТы были засыпаны землей. Теперь весной и летом рядом с ними на клумбах цветут цветы, а зимой местные жители катаются рядом с горок на ледянках.

Ядром Парка Городов-Героев является храмовый комплекс, состоящий из трех храмов. В ансамбль входят церковь Георгия Победоносца, церковь Рождества Христова и "спрятанная" на острове в центре Среднерогатского пруда церковь преподобного Сергия Радонежского. Решение о возведении часовни на территории парка было принято в 1992 году. Позднее на этом месте была построена церковь Георгия Победоносца – первый православный храм, возведенный в Петербурге после распада СССР.

Церковь Георгия Победоносца получила название храма-памятника и посвящена 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она была освящена в преддверии Дня Победы – 6 мая 1995 года. Кроме того, в основании здания были заложены капсулы с землей из Городов-Героев и мест, где проходили главные сражения Великой Отечественной войны.

Отличительной чертой церкви является черный шатер вместо купола, отсылающий к петербургским храмам, построенным при Петре Первом. Снаружи стены храма украшены мозаичными панно с изображением святых воинов.

Рядом расположилась еще одна церковь, получившая имя Рождества Христова. Храм был заложен в 1999 году, и предполагалось, что его возведение будет окончено к 2000-летию Рождества Христова. Из-за финансовых трудностей строительство затянулось на несколько лет, и обряд малого освящения церкви состоялся лишь в 2008 году.

Церковь Рождества Христова является самой большой в ансамбле – храм вмещает в себя до 800 человек. Она также имеет самую сложную архитектурную композицию. Помимо большого купола церковь украшают еще 17 голубых главок-луковок. По задумке архитектора, церковь Рождества Христова должна была напоминать древнерусские храмы.

Наконец, третьей составляющей храмового комплекса является церковь Сергия Радонежского, построенная на Сергиевом острове посреди Среднерогатского пруда.

Возведение церкви Сергия Радонежского началось в 1998 году, а освящение состоялось в праздник 2000-летия Рождества Христова – 7 января 2001 года. Помимо самого храма на острове также возвели часовню Царственных Мучеников, свечную, дом для духовенства и домик привратника.

Отметим, что в парке Городов-Героев периодически проходят акции по высадке деревьев. В них принимают участие сотрудники администрации района, правительства города и просто неравнодушные петербуржцы. Кроме того, на территории парка есть несколько тематических аллей.

Так, в 2013 году в парке Городов-Героев была заложена Аллея почетных граждан Петербурга. Тогда почетные граждане города и их представители высадили 39 кленов. Позднее аллея продолжала пополняться новыми деревьями. В 2018 году на территории парка также появилась "Аллея бизнеса", в высадке деревьев приняли участие как представители сферы бизнеса, так и сотрудники правительства города.









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