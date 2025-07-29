Из-за наезда на прохожую самокатчику на год ограничили свободу

Мировой судья участка № 120 приговорил к одному году ограничения свободы пользователя электросамоката по делу о наезде на прохожую, сообщили 29 июля в объединенной пресс-службе Петербурга. Дело рассматривалось по статье о нарушении правил безопасности движения, повлекшем тяжкий вред здоровью человека (ч. 1 ст. 268 УК РФ). Также с управлявшего СИМ Владимира Цыплухина взыскали 500 тысяч рублей компенсации морального вреда и 23,8 тысячи рублей компенсации материального ущерба.

Инцидент произошел вечером 16 мая 2024 года. Цыплухин ехал на самокате по тротуару со скоростью, не превышающей 55 км/ч. При этом он не выдержал необходимый боковой интервал и сбил женщину, которая двигалась ему навстречу. В результате здоровью пострадавшей был нанесен тяжкий вред.

"Цыплухин полностью признал свою вину, раскаялся, от дачи показаний отказался", — говорится в сообщении судебной пресс-службы.

О наезде на пешехода в указанный вечер стало известно на следующий же день, инцидент произошел у дома № 13 по Московскому шоссе. О пострадавшей сообщали, что это 33-летняя жительница Кировского района. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщали, что пострадавшая самостоятельно обратилась за медицинской помощью, у нее диагностировали перелом свода и основания черепа, открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Врачи оценили состояние петербурженки как тяжелое. Позже инцидент привлек к себе внимание председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, который распорядился возбудить уголовное дело.

В апреле появилась информация о том, что Кировский районный суд обязал самокатчика выплатить 150 тысяч рублей компенсации морального вреда пострадавшей при наезде петербурженке. В результате инцидента она получила сотрясение головного мозга и гематомы.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру