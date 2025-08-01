ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 1 августа 2025, 17:29

Путин и Лукашенко посетили Валаам в Карелии

фото ЗакС политика Путин и Лукашенко посетили Валаам в Карелии

На острове Валаам в Карелии 1 августа состоялась встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы России и Республики Беларусь посетили  Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, сообщили в Кремле. Встреча в таком формате проходит уже в четвертый раз, с 2019 года. Также лидеры двух стран ответили на вопросы журналистов. В частности, о переговорном процессе с Украиной, условиях долгосрочного перемирия, а также о западных санкциях. 

"Что касается переговоров, то переговоры всегда востребованы и всегда важны, особенно если это стремление к миру. Я оцениваю в целом положительно. А как же можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на Родину? Это положительно", - заявил Путин в ответ на вопрос о его отношению к итогам третьего раунда переговоров российской и украинской делегаций (цитата по сайту Кремля). 

Также президент России сделал ряд других заявлений. Как передает агентство ТАСС, Путин заявил о производстве первого серийного комплекса "Орешник", который уже поступил в войска. Также он добавил, что вопрос о поставке таких ракет в Белоруссию будет закрыт до конца года - военные специалисты уже выбрали место для будущих позиций. 

Напомним, визит Лукашенко в Россию начался в Петербурге. У трапа возле самолета его встречали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и член правительства Петербурга, глава комитета по внешним связям Евгений Григорьев.

Константин Леньков / Фото Кремль


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама