Путин и Лукашенко посетили Валаам в Карелии

На острове Валаам в Карелии 1 августа состоялась встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы России и Республики Беларусь посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, сообщили в Кремле. Встреча в таком формате проходит уже в четвертый раз, с 2019 года. Также лидеры двух стран ответили на вопросы журналистов. В частности, о переговорном процессе с Украиной, условиях долгосрочного перемирия, а также о западных санкциях.

"Что касается переговоров, то переговоры всегда востребованы и всегда важны, особенно если это стремление к миру. Я оцениваю в целом положительно. А как же можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на Родину? Это положительно", - заявил Путин в ответ на вопрос о его отношению к итогам третьего раунда переговоров российской и украинской делегаций (цитата по сайту Кремля).

Также президент России сделал ряд других заявлений. Как передает агентство ТАСС, Путин заявил о производстве первого серийного комплекса "Орешник", который уже поступил в войска. Также он добавил, что вопрос о поставке таких ракет в Белоруссию будет закрыт до конца года - военные специалисты уже выбрали место для будущих позиций.

Напомним, визит Лукашенко в Россию начался в Петербурге. У трапа возле самолета его встречали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и член правительства Петербурга, глава комитета по внешним связям Евгений Григорьев.

Константин Леньков / Фото Кремль