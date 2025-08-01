В Петербурге потушили пожар в здании, где могла располагаться квартира Пригожина

Сотрудники МЧС потушили пожар в доме № 17 по Железноводской улице, сообщила пресс-служба ведомства 1 августа. Ранее одна из квартир в этом доме якобы принадлежала бизнесмену Евгению Пригожину.

Сообщение о возгорании в здании по Железноводской улице в Василеостровском районе поступило в МЧС в 16:12. Приехав на место, сотрудники ведомства установили, что горение происходит на втором и третьем этажах жилого здания. Его общая площадь составила 60 квадратных метров.

Пожар был ликвидирован в 17:33. В тушении были задействованы 21 сотрудник МЧС и пять единиц техники. В результате пожара пострадал один маломобильный мужчина, его госпитализировали. Еще 6 человек были эвакуированы.

Как сообщила "Фонтанка.ру", в доме № 17 по Железноводской улице находится первая квартира Евгений Пригожина на Васильевском острове. Бизнесмен приобрел ее примерно в середине 1990-х годов. Квартира якобы до сих пор находится в собственности его семьи.

Напомним, ранее петербургские пожарные потушили возгорание кровли Андреевского рынка на Васильевском острове. Площадь пожара на крыше исторического памятника составила порядка 20 квадратных метров.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба МЧС