Беглов: петербургские вузы приняли более 1 млн заявлений от абитуриентов

В ходе приемной кампании 2025 года в вузы Петербурга подано более 1 млн заявлений абитуриентов, сообщила пресс-служба Смольного 7 августа. Такого показателя петербургские учебные заведения достигли впервые.

Всего в 2025 годe в ходе приемной кампании в вузы Северной столицы подали 1 млн 48 тысяч заявлений, что на 17% больше, чем в прошлом году. Тогда общее число поданных заявлений составило 855 тысяч. При этом 673 тысячи заявлений в этом году были поданы на бюджет.

"Спрос на обучение в петербургских вузах растет не только у жителей Северной столицы, но и у абитуриентов из других регионов России. Растет и авторитет петербургской высшей школы за рубежом. Престиж и профессиональный уровень высших учебных заведений города подтверждают и данные Министерства образования России. В этом году каждое десятое заявление от абитуриентов в стране подано в петербургские вузы", - прокомментировал губернатор Петербурга Александр Беглов.

По словам главы города, в Петербурге стараются ежегодно увеличивать количество бюджетных мест на те специальности, которые наиболее востребованы современной экономикой. Он также отметил, что все больше абитуриентов пользуются сервисом "Поступление в вуз онлайн" на портале "Госуслуги" при подаче документов. В 2024 году им воспользовались более 60% абитуриентов, а в 2025 году – почти 80%.

Напомним, ранее Беглов сообщил, что по квоте СВО в петербургские вузы поступили 2,4 тысячи абитуриентов. Это на 1 тысячу больше, чем в 2024 году. Также вузы Северной столицы в этом году зачислили 2,1 тысячи победителей и призеров олимпиад.

Анастасия Луценко, фото: unsplash