У наехавшей на пешеходов на Рубинштейна конфисковали "Гелендваген"

Куйбышевский районный суд приговорил к двум годам колонии Ирину Кулаго, наехавшую на пешехода на улице Рубинштейна во время майских праздников, сообщила 7 августа объединенная пресс-служба судов города. Ее признали виновной в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Как говорится в публикации, 3 мая около 02:42 Кулаго, находясь возле бара "Министерство" по адресу улица Рубинштейна, 24, во время конфликта между ее супругом и сотрудниками бара села в свой автомобиль Mercedes-Benz G63 AMG и направила его в сторону скопления людей. В результате женщина наехала на мужчину, он получил ушиб мягких тканей правого голеностопного сустава. Повреждения были расценены как не причинившие вред здоровью.

Кулаго свою вину признала и в суде пояснила, что вечером 2 мая они с мужем поехали кататься по центру Петербургу. Около 23 часов они припарковали автомобиль и направились посещать увеселительные заведения на улице Рубинштейна. Ночью 3 июня Кулаго с мужем посетили бар "Министерство", где вдвоем зашли в одну кабинку туалета из-за большой очереди. В этот момент в кабинку будто бы начал ломиться неизвестный мужчина, назвавший себя охранником заведения и заявивший, что в кабинке нельзя находиться вдвоем.

После этого мужчина якобы начал агрессивно выражаться в адрес Кулаго и ее мужа, а также повел ее супруга к выходу, где находились еще несколько человек. По словам обвиняемой, неизвестные мужчины будто бы распылили в лицо ее мужа баллончик и нанесли ему несколько ударов в область головы. Тогда Кулаго якобы перепарковала свой автомобиль ближе к бару, чтобы она и ее муж могли уехать, однако от волнения перепутала передачу и совершила наезд на мужчин. Тогда кто-то из мужчин мог начать кидать в машину бутылки и стулья, из-за чего женщина начала отъезжать от заведения. Через несколько секунд она якобы затормозила, чтобы ее муж мог сесть в автомобиль, и, проехав 200 метров, припарковалась на обочине и обратилась к сотрудникам ГАИ.

В результате суд приговорил Кулаго к лишению свободы сроком на 2 года в ИК общего режима. Так как женщина является матерью троих малолетних детей, отбывать наказание она будет только после достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста. Наконец, суд также конфисковал у Кулаго ее автомобиль в собственность государства.

Напомним, обвиняемую поместили под стражу 5 мая. Защита пыталась добиться для Кулаго иной меры пресечения, однако суд не убедили доводы женщины и ее адвоката. В начале июля суд все-таки заменил Кулаго содержание под стражей на домашний арест.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру