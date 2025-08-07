ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 7 августа 2025, 19:19

На реке Карповке открылся первый речной причал

фото ЗакС политика На реке Карповке открылся первый речной причал

Комитет по транспорту открыл новый причал на реке Карповке, сообщила пресс-служба ведомства 7 августа. В ходе церемонии был также презентован новый теплоход, построенный на верфях Ленобласти. 

"Сегодня у нас тройное событие. В рамках обновления причальной инфраструктуры и гражданского флота, которому Правительство Санкт-Петербурга уделяет пристальное внимание, мы презентуем новое судно, новый причал - первый на Карповке и 143 в городе, а также 9 новых маршрутов", - отметил зампредседателя комтранса Дмитрий Ваньчков.

Особое внимание в ходе мероприятия уделялось новому однопалубному пассажирскому теплоходу "Юстиция". Как отметили в ведомстве, он вмещает до 100 пассажиров, а в перспективе может быть переведен на работу на электродвигателях. Подчеркивается, что судно было построено в Ленобласти. Кроме того, "Юстиция" адаптирована для экскурсий по рекам и каналам Петербурга.

photo_2025-08-07_15-08-19.jpg (230 KB)

Эксплуатировать причал и судно будет компания "Теплоход СПб". Она также запустила новые водные маршруты по реке Карповке, в частности, "Утрення Карповка" и Зеленый маршрут по островной части Петербурга.

Напомним, в середине июля транспортная прокуратура организовала проверку из-за происшествия с метеором "Восход-67". В ходе прогулки по Неве теплоход потерял ход из-за технической неисправности, на его борту находились 70 пассажиров и четыре члена экипажа. 

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал комитета по транспорту


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама