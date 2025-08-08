Пострадавшим от атаки БПЛА в Большой Ижоре выплатят до 2 млн рублей

В Ленобласти разработали порядок оказания помощи пострадавшим от атаки БПЛА в Большой Ижоре 27 июля, сообщил 8 августа глава администрации МО Ломоносовский муниципальный район Алексей Кондрашов. Размер выплаты будет зависеть от понесенного ущерба. Всего пострадало более 20 семей.

"Рабочая группа администрации сейчас занимается оценкой ущерба. Разработали порядок оказания помощи - проект постановления сейчас находится на правовой экспертизе в районной прокуратуре", - говорится в публикации Кондрашова.

Так, в зависимости от понесенного ущерба за разрушенный дом могут выплатить до 2 млн рублей, за поврежденный автомобиль – до 500 тысяч рублей, а за хозяйственные постройки – до 300 тысяч рублей. Кроме того, каждый пострадавший сможет рассчитывать на единовременную выплату в 50 тысяч рублей. Наконец, будет предусмотрена выплата в связи со смертью в размере до 2 млн рублей, а в связи с ранениями – до 500 тысяч рублей.

Как отметил Кондрашов, деньги будут выделяться из резервного фонда губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Напомним, 27 июля над Ленобластью уничтожили 51 дрон. Один мужчина погиб из-за пожара, возникшего из-за обломков беспилотника. В тот день сообщалось о трех обратившихся за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Кондрашова