Депутаты ЗакСа создадут "инфопространство" для оповещения жителей об их правах

В Законодательное собрание Петербурга внесен законопроект об утверждении в городском законодательстве понятия о правовом информировании и просвещении граждан. Инициативу подготовили члены фракции "Единая Россия" Денис Четырбок и Всеволод Беликов. Документ опубликован в базе городского парламента. В обширном проекте закона "О правовом просвещении и правовом информировании граждан в Санкт-Петербурге" перечислены определения, цели и задачи, а также принципы и формы оповещения граждан по юридическим вопросам.

Так, под правовым информированием и просвещением граждан авторы инициативы предполагают целенаправленную и систематическую деятельность городских властей по доведению соответствующей информации до петербуржцев. Так парламентарии предлагают повысить уровень правосознания, правовой культуры и правовой грамотности.

С помощью этого закона ЗакС намерен заняться профилактикой правонарушений и преступлений, содействием в реализации прав и свобод горожан. Еще депутаты полагают, что такая норма поможет жителям понимать свои обязанности и добросовестно исполнять их.

Доносить до петербуржцев знания о праве Четырбок и Беликов предлагают через все доступные Смольному и его подведомственным учреждениям ресурсы: через сайты, СМИ, круглые столы и другие источники. Также к этой работе привлекут петербургских омбудсменов.

В своих соцсетях Четырбок пояснил, что работа по информированию горожан о действующем законодательстве ведется и сейчас, однако "довольно хаотично и отрывочно" без четких правил.

"В результате многие люди до сих пор не знают о том, куда необходимо обращаться для получения тех или иных льгот и какие документы для этого требуются. Считаем, что этот процесс нужно стабилизировать, поэтому своей инициативой предлагаем создать единое инфопространство — понятное, открытое и доступное для всех петербуржцев. Такая четкая система поможет жителям повысить знания о своих правах и лучше разбираться в принимаемых законах", - написал Четырбок.

Ранее Четырбок анонсировал похожую инициативу еще в апреле 2025 года. О своих планах он рассказывал после того, как внес на рассмотрение парламента свой тысячный законопроект.

