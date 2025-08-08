Петербуржца арестовали в Киришах по делу о нападении на полицейского

Киришский городской суд отправил под арест 26-летнего петербуржца, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти 8 августа.

По версии следствия, 7 августа обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, якобы умышленно применил насилие в отношении сотрудника полиции в помещении дежурной части ОМВД России по Киришскому району. Своими действиями мужчина полицейскому физическую боль и телесные повреждения в области шеи.

Киришская городская прокуратура поддержала ходатайство следствия о заключении петербуржца под стражу. Суд отправил обвиняемого под арест.

Прокуратура города поставила на контроль ход расследования дела.

Напомним, в начале июня глава Следкома Александр Бастрыкин снова затребовал доклад о ходе расследования дела о нападении иностранцев на приставов в марте 2025 года. По обвинению в применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) под стражей находятся два участника конфликта.

Анастасия Луценко, фото: скриншот видео прокуратуры Ленобласти