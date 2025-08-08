В июле КГИОП выявил 225 нарушений на исторических памятниках

Комитет по контролю и охране памятников (КГИОП) провел 300 надзорных мероприятий на объектах культурного наследия в июле 2025 года, сообщила пресс-служба ведомства 8 августа. В их ходе сотрудники комитета выявили 225 нарушений.

"Нарушения связаны с неисполнением требований охранных обязательств, проведением самовольных работ по перепланировке помещений, незаконным размещением дополнительного оборудования на фасадах, заменой исторических дверных заполнений", - говорится в публикации ведомства.

Всего комитетом было объявлено 280 предостережений в целях профилактики нарушений. Кроме того, КГИОП направил в правоохранительные органы 20 заявлений о пресечении противоправной деятельности на самих памятниках и в зонах их охраны. Еще два заявления были направлены по признакам уничтожения или повреждения объектов культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ). По ним были начаты доследственные проверки. Наконец, еще восемь исков об устранении нарушений обязательных требований КГИОП направил в суд.

Напомним, в начале августа комитет обратился в полицию с заявлением о факте уничтожения объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК) после демонтажа метлахской плитки в историческом доме Урвича на Большом проспекте Петроградской стороны. Смольный уже направил в управляющую компанию предостережение о недопустимости нарушений положений законодательства в сфере охраны памятников.

