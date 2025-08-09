Володин пообещал вернуться в сентябре к теме загруженности школьников

Депутаты Государственной думы вернутся в сентябре к теме чрезмерной нагрузки на школьников, сообщил в своем Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В связи с этим он предложил подписчикам обсудить возможность отмены домашних заданий.

"У детей появляются новые возможности для формального выполнения домашнего задания — технологии искусственного интеллекта, поиск готовых ответов в интернете и т.д. Тем самым всё это порой превращается просто в пустую трату времени", — поделился соображениями Володин.

Спикер добавил, что в мире существуют примеры, когда "домашние задания носят исследовательский и творческий характер". В этом случае их выполнение позволяет ребенку лучше изучить рассматриваемую тему и сформировать критическое мышление, отметил он.

Парламентарий попросил подписчиков оценить эффективность домашних заданий в их нынешнем виде, а также высказаться о том, по каким предметам оно действительно может быть необходимо и где его следует выполнять — дома или в школе после уроков. При этом он сослался на необходимость опираться при выработке решений на мнения родителей, педагогов, экспертов и просто небезразличных граждан.

Сейчас, по оценке Володина, в среднем школьники проводят за учебой по 8-10 часов в день. Спикер уточнил, что о перегрузке учащихся говорит большинство депутатов Госдумы и более половины участников более ранней дискуссии в его Telegram-канале. При этом парламентарий отметил, что до этого Дума обращалась в правительство для рассмотрения вопроса излишней нагрузки на учеников, но, "несмотря на признание проблемы, до сегодняшнего дня конкретных предложений в этой части не выработано".

О перегруженности школьников Володин говорит не впервые. Пост с рассуждениями на эту тему появлялся в его соцсетях в ноябре 2024 года. Спустя месяц он назвал проработку этого вопроса в числе приоритетных в работе Думы в 2025 году.

Андрей Казарлыга, фото: Telegram-канал Вячеслава Володина