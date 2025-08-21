ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 21 августа 2025, 13:54

"Единая Россия" ищет потенциальных кандидатов в Госдуму среди блогеров

фото ЗакС политика "Единая Россия" ищет потенциальных кандидатов в Госдуму среди блогеров

Политическая партия "Единая Россия" анализирует блогерскую сферы в поиске перспективных кандидатов в Госдуму, сообщил 21 августа ТАСС со ссылкой на сенатора от Ленобласти Сергея Перминова. По словам Перминова, партия работает над привлечением молодежи и развитием собственных образовательных проектов. 

"Мы продолжаем анализировать настроения и тенденции среди лидеров общественного мнения, включая тех, кто известен в интернете и работает с молодежной аудиторией", - приводит слова сенатора ТАСС.

Как подчеркнул Перминов, потенциальные молодежные лидеры усилят корпус кандидатов партии в 2026 году. При этом, по его словам, говорить о конкретных кандидатах пока рано.

Перминов также отметил, что партия активно развивает образовательные проекты для молодежи. Кроме того, поиск молодых лидеров ведется при помощи кадровой программы "Лидеры России. Политика".

Напомним, в марте 2025 года стало известно, что партия "Новые люди" привлекла к работе над проектами по самореализации женщин и демографии певицу Miravi и телеведущую Анфису Чехову. Артистки вступили в ряды партии. При этом Чехова позднее заявила, что не намерена становиться депутатом.

Следующие очередные выборы в Государственную думу должны состояться в сентябре 2026 года. Согласно закону, днем голосования станет третье воскресенье месяца – в следующем году это будет 20 сентября. В этот день истечет срок полномочий Госдумы предыдущего созыва.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


