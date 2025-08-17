Миронов высказался за запрет мигрантам приезжать с семьями

Трудовые мигранты не должны приезжать в Россию с семьями, заявил в беседе с ТАСС лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов. По его мнению, введение подобного запрета позволило бы решить проблему с нехваткой мест в детских садах и школах.

"Пожалуйста: без всяких семей, приехали, отработали, получили деньги и уехали. И тогда у нас будет достаточно мест в детских садах и в школах и так далее", — высказался справоросс.

Миронов также предположил, что часть приезжающих в Россию иностранцев якобы не намереваются здесь работать, однако при этом везут с собой семьи. Из-за этого, по его предположению, не хватает свободных мест в детсадах и школах.

Ранее с подобной инициативой выступали члены фракции ЛДПР в Госдуме. Правительство тогда сочло предложенный законопроект сырым и требующим доработки.

В апреле вступили в силу правила приема в школы детей с иностранным гражданством, согласно которым для зачисления такой ребенок должен успешно сдать тест на знание русского языка. На этой неделе в Думу внесли законопроект о платном обучении иностранцев в школах и колледжах, а также о лимите бесплатных попыток сдачи теста по русскому языку.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру