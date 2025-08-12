В Госдуме предложили сделать платной учебу в школе для иностранцев

Законопроект об отмене бесплатного образования для иностранцев внесли на рассмотрение в Госдуму. Карточка инициативы появилась в думской базе 12 августа. Депутаты предлагают взымать плату с иностранцев за обучение в школах и колледжах, а также ограничить число бесплатных попыток сдачи экзамена на знание русского языка.

Авторами законопроекта выступили группа парламентариев во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым и лидером СРЗП Сергеем Мироновым. Среди авторов также числится думский депутат от Петербурга Евгений Марченко.

"<…> законопроектом предлагается внести изменения в статью 78 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", согласно которым иностранные граждане имеют право на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и среднего профессионального образования на платной основе за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. Также предлагается установить не более трех попыток прохождения на бесплатной основе тестирования на знание русского языка в течение года", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас дети иностранцев обладают равными с гражданами России правами на получение дошкольного, школьного и профессионального обучения. Однако, по словам авторов законопроекта, увеличение числа детей мигрантов приводит к нехватке мест в российских школах. В пояснительной записке приводятся данные МВД, согласно которым в 2025 году в России насчитывается 638 тысяч несовершеннолетних иностранцев, 181 тысяча из которых обучается в школах. При этом в 2025 году в российских школах не хватает более 900 тысяч мест.

Депутаты отмечают, что наиболее выраженной это проблема становится в новых и активно застраиваемых районах. Из-за этого ближайшие школы набирают "десятки первых классов", а многим школьникам приходится учиться во вторую смену. Из-за этого растет нагрузка на учителей, требующая повышения зарплаты.

При этом, по словам депутатов, недостаточное владение русским языком иностранцами тормозит процесс обучения россиян. Они напомнили, что с апреля 2025 года для приема в школу дети мигрантов должны сдать обязательное тестирование по русскому языку, где ребенок должен дать не менее 90% правильных ответов. При этом количество попыток сдачи экзамена не ограничено.

В связи с этим авторы законопроекта предлагают ввести плату за обучение для иностранных граждан, а также ограничить количество бесплатных попыток сдачи экзамена по русскому языку до трех в год. По мнению депутатов, эта мера позволит сэкономить бюджетные средства, создать "более комфортную образовательную среду для всех участников образовательного процесса" и приведет к повышению интереса к изучению русского языка за границей.

Напомним, днем ранее думские депутаты во главе с лидером ЛДПР внесли законопроект о приоритетном порядке зачисления российских граждан в детские сады. По словам авторов, многие иностранные семьи являются многодетными, что дает им право первоочередного зачисления в детсады. Из-за этого россияне не могут найти учреждение для своего ребенка рядом с домом.

Анастасия Луценко, фото: unsplash