Горячева обратилась в СК из-за таблеток "для насилия" на маркетплейсах

Депутат Госдумы от Петербурга Ксения Горячева ("Новые люди") попросила главу Следкома Александра Бастрыкина проверить поставщиков таблеток "для насилия", появившихся на маркетплейсах, сообщила сама Горячева в своем Telegram-канале 21 августа. Парламентарий также призвала гендиректора Wildberries Татьяну Ким усилить модерацию на сервисе.

По словам Горячевой, ей поступило много жалоб на появившиеся на маркетплейсах таблетки, в рекламе которых предлагается подкинуть вещество девушке в напиток для вступления с ней в половой акт. При этом, как отмечает депутат, у рекламируемого товара неясный состав.

"Странно, что такие вещи нужно проговаривать, но: подсыпать что-либо людям без их согласия и заниматься сексом без согласия — это изнасилование. <…> Такие "товары" фактически подталкивают к изнасилованию. А лексика в таких баннерах крайне уничижительна к женщинам", - подчеркнула депутат.

В связи с этим Горячева обратилась в Следственный комитет. В своем обращении на имя Бастрыкина она просит проверить поставщика из-за неясного состава предлагаемого товара, а также из-за агрессивной и унижающей человеческое достоинство рекламы.

Кроме того, Горячева направила письмо Татьяне Ким, где обратилась к ней "как к успешной женщине и любящей матери подрастающих дочерей". Гендиректора Wildberries депутат призвала усилить проверку карточек и описания товара на маркетплейсе.

Напомним, в июле Горячева сообщила, что фракция "Новые люди" внесет обновленную версию законопроекта о запрете навязчивого преследования (сталкинга) в осеннюю сессию Госдумы. Впервые представители партии внесли подобную инициативу в октябре 2023 года. Законопроект не получил поддержку комитета ГД по госстроительству, и был отклонен в апреле 2025 года.

фото: Telegram-канал Ксении Горячевой