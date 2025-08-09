Беглов и Бельский выразили соболезнования в связи со смертью актера Краско

Губернатор Александр Беглов принес соболезнования в связи со смертью народного артиста России Ивана Краско, текст опубликован 9 августа на сайте Смольного. Также на известие откликнулся спикер Законодательного собрания Александр Бельский, выложивший в связи с этим пост в своем Telegram-канале.

"Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, всем, кому он был дорог", — говорится в обращении Беглова.

Глава города заявил о большой утрате, которую понесла российская культура. Созданные артистом образы "всегда отличались открытостью, глубиной, проникновенностью", отметил он.

Бельский напомнил о жизни Краско, пережившего Великую Отечественную войну, служившего на флоте, а затем посвятившего себя искусству. "Только вдумайтесь: свыше сотни ролей и более полувека на сцене театра им. Комиссаржевской! Иван Иванович преодолел немало трудностей, но оставался верен зрителю до последних лет" — добавил он.

О смерти Краско в возрасте 94 лет стало известно 9 августа, об этом сообщил депутат ЗакСа Александр Ржаненков. Позже эту информацию подтвердили в театре имени В. Ф. Комиссаржевской. О дате и месте прощания с усопшим обещали сообщить позже. Сам актер долго и тяжело болел, за неделю до смерти его госпитализировали с дачи, где он находился.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Смольного