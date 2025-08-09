Губернатор Александр Беглов возложил цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда, сообщили 9 августа в администрации главы города. Церемония состоялась в честь 81-й годовщины завершения Ленинградской битвы.

Кроме Беглова, участие в возложении цветов приняли полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, вице-спикер Законодательного собрания Павел Иткин, вице-губернаторы Алексей Корабельников, Николай Линченко и Валерий Москаленко, почетные жители Петербурга Елена Тихомирова и Василий Волобуев, глава ассоциации ветеранов СВО Петербурга "Защитники Родины" Георгий Журавлев, а также ветераны, блокадники и представители религиозных организаций.

В своей речи Беглов напомнил о том, что в 2025 году дата завершения Ленинградской битвы впервые отмечается как День воинской славы России. Закон об этом был принят Госдумой 19 марта сразу в трех чтениях, президент Владимир Путин подписал его 1 апреля.

"Мы благодарны президенту Владимиру Путину, который поддержал инициативу наших ветеранов о присвоении Дню окончания Ленинградской битвы такого статуса. Это большой вклад в сохранение исторической памяти", — отдельно высказался Беглов.

Ранее Смольный распространил обращение Беглова и спикера ЗакСа Александра Бельского в связи с годовщиной завершения Ленинградской битвы.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Смольного