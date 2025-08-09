Беглов и Бельский обратились к петербуржцам в день окончания Ленинградской битвы

Губернатор Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский выпустили 9 августа обращение к ветеранам и жителям Петербурга в связи с 81-й годовщиной завершения Ленинградской битвы, соответствующий текст транслирует администрация главы города. В обращении отдельно уточняется, что в 2025 году этот день впервые отмечается в качестве Дня воинской славы России.

"Сегодня мы впервые отмечаем День окончания Ленинградской битвы как официальный праздник — День воинской славы России! 81 год назад, 9 августа 1944 года в ходе наступления Карельского фронта было ликвидировано северное блокадное звено", — говорится в распространенном обращении.

Политики отметили, что битва за Ленинград была самым продолжительным сражением Великой Отечественной войны. Она продлилась 1 127 дней, по ее итогам удалось подготовить выход Финляндии из войны на стороне Германии.

Также градоначальник и спикер напомнили о планах создания мемориала на Пулковских высотах, которому предстоит стать главным памятником героям Ленинградской битвы. Закладной камень для него был установлен годом ранее, а накануне в комитете по культуре прошло заседание группы экспертов на тему художественного наполнения мемориала.

Напомним, закон о признании Дня завершения Ленинградской битвы Днем воинской славы России Государственная дума приняла 19 марта, это произошло сразу в трех чтениях. О подписании закона президентом Владимиром Путиным стало известно 1 апреля.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Смольного