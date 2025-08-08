В Смольном обсудили наполнение мемориала на Пулковских высотах

Заседание группы экспертов для обсуждения художественного наполнения мемориала участникам Ленинградской битвы на Пулковских высотах состоялось 8 августа в комитете по культуре, сообщила пресс-служба Смольного. На нем также затронули вопрос разработки проектной документации и подготовки исторической справки.

"В год 80-летия Великой Победы мы представили Президенту проект мемориала Ленинградской битвы и приступили к его реализации. Для нас очень важно, чтобы не только стела, а все объекты будущего комплекса соответствовали роли Ленинградской битвы в военной истории, величию подвига защитников и жителей блокадного города, всех участников самого продолжительного сражения Великой Отечественной", - прокомментировал губернатор Петербурга Александр Беглов.

В заседании приняли участие представители профильных органов власти, сотрудники Музея истории Петербурга и Музея обороны и блокады Ленинграда, а также архитекторы, историки и проектировщики. Особое внимание во время встречи уделялось ключевым задачам Музея истории города как будущего пользователя комплекса. О том, что мемориал будет находиться в ведении этого учреждения, стало известно 6 августа.

Кроме того, в ходе заседания обсудили разработку проектной документации парка вокруг монумента, художественное оформление мемориала и подготовку исторических материалов для информационных зон парка. Участники также затронули вопрос концепции мемориала и обсудили предложения по программам посещения комплекса и сценарию проведения в нем мероприятий, связанных с Ленинградской битвой.

Напомним, днем ранее стало известно, что правительство решило увеличить границы мемориального комплекса на Пулковских высотах. Возведение мемориала должно начаться весной 2026 года. Ожидается, что на его территории будут шесть Аллей Славы и обелиск высотой 40 метров.

Закладной камень будущего мемориала был заложен в августе 2024 года. Комплекс создается по инициативе ветеранов, блокадников и других жителей города, подчеркивал Беглов. В конце января губернатор Петербурга представил президенту России Владимиру Путину проект мемориала.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал правительства Петербурга