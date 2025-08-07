Смольный решил увеличить площадь мемориала на Пулковских высотах

Правительство Петербурга решило увеличить границы мемориального комплекса на Пулковских высотах, посвященного Ленинградской битве, сообщила 7 августа пресс-служба Смольного. Соответствующее решение было принято в ходе заседания рабочей группы по созданию мемориала под руководством вице-губернатора города Валерия Москаленко.

Теперь правительству предстоит внести изменения в градостроительную документацию. Возведение мемориала будет проводиться в несколько этапов, к реализации первого из них намерены приступить весной 2026 года. Для начала будет благоустроена территория вдоль Пулковского шоссе, затем состоится капремонт дамбы Пулковского водохранилища и благоустройство прилегающей к ней территории. В последнюю очередь будет благоустроен комплекс "Зеленый пояс Славы".

Напомним, изначально предполагалось, что площадь мемориального комплекса на Пулковских высотах составит 17 гектаров. Сам мемориал расположится в месте, где проходила линия фронта, а его центром станет безымянная высота, возвышающаяся над ландшафтом почти на 10 метров. В парке также высадят шесть Аллей Славы, а на площади установят обелиск высотой 40 метров.

Закладной камень будущего мемориала был заложен в августе 2024 года. Как отмечал тогда Беглов, он создается по инициативе ветеранов, блокадников и других жителей города. В конце января губернатор Петербурга Александр Беглов представил президенту России Владимиру Путину проект мемориала.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал правительства Петербурга