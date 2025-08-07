ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 7 августа 2025, 11:59

Смольный решил увеличить площадь мемориала на Пулковских высотах

фото ЗакС политика Смольный решил увеличить площадь мемориала на Пулковских высотах

Правительство Петербурга решило увеличить границы мемориального комплекса на Пулковских высотах, посвященного Ленинградской битве, сообщила 7 августа пресс-служба Смольного. Соответствующее решение было принято в ходе заседания рабочей группы по созданию мемориала под руководством вице-губернатора города Валерия Москаленко.

Теперь правительству предстоит внести изменения в градостроительную документацию. Возведение мемориала будет проводиться в несколько этапов, к реализации первого из них намерены приступить весной 2026 года. Для начала будет благоустроена территория вдоль Пулковского шоссе, затем состоится капремонт дамбы Пулковского водохранилища и благоустройство прилегающей к ней территории. В последнюю очередь будет благоустроен комплекс "Зеленый пояс Славы".

Напомним, изначально предполагалось, что площадь мемориального комплекса на Пулковских высотах составит 17 гектаров. Сам мемориал расположится в месте, где проходила линия фронта, а его центром станет безымянная высота, возвышающаяся над ландшафтом почти на 10 метров. В парке также высадят шесть Аллей Славы, а на площади установят обелиск высотой 40 метров.

 Закладной камень будущего мемориала был заложен в августе 2024 года. Как отмечал тогда Беглов, он создается по инициативе ветеранов, блокадников и других жителей города. В конце января губернатор Петербурга Александр Беглов представил президенту России Владимиру Путину проект мемориала.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал правительства Петербурга


