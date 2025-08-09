Суд отправил под арест водителя по делу о смертельном ДТП в Красном Селе

Красносельский районный суд отправил под арест до 6 октября водителя Романа Букаткина по обвинению в совершении смертельного ДТП на автобусной остановке в Красном Селе, сообщила 9 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга. Дело было возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения со смертельным исходом лицом без водительских прав (п. в ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Выездное заседание суда состоялось в больнице, где находится обвиняемый. Следствие ходатайствовало о заключении его под стражу.

Само ДТП произошло утром 7 августа. По версии следствия, Букаткин находился за рулем каршерингового автомобиля, двигавшегося по проспекту Ленина от улицы Гвардейской в сторону улицы Первого Мая. При этом он якобы "избрал скорость, которая не обеспечивала ему возможность постоянного контроля за движением транспортного средства", в результате чего потерял управление и выехал на встречную полосу движения. Автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух стоявших на остановке женщин, после чего врезался в фонарный столб.

В результате инцидента одна из пострадавших скончалась на месте происшествия, вторую госпитализировали в тяжелом состоянии. Согласно ранее распространенной информации, погибшей было 40 лет, пострадавшей — 71 год. Как сообщалось, водитель пытался покинуть место ДТП, однако был задержан сотрудниками полиции.

Сама остановка располагается перед зданием Троицкой церкви. В марте 2023 года на ту же остановку вылетел микроавтобус, тогда сообщалось о шести пострадавших.

