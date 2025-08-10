Спикер ЗакСа поздравил петербургских строителей с профессиональным праздником

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский 10 августа поздравил представителей строительной отрасли с профессиональным праздником. Он пожелал строителя неиссякаемой энергии, профессиональных успехов и надежных партнеров. Обращение главы городского парламента опубликовано на сайте ЗакСа.

"Без мастерства и талантов многих поколений строителей Санкт-Петербург не стал бы одним из красивейших городов мира. Вы достойно продолжаете их дело. Сегодня мы видим, как возводятся новые жилые кварталы, строятся общественные пространства, дороги, мосты. В городе ликвидирован дефицит соцобъектов. За последние годы удалось полностью решить проблему обманутых дольщиков", - говорится в обращении.

Бельский отметил, что за первое полугодие в Петербурге ввели в эксплуатацию 742 новых жилых дома на более чем 27 тысяч квартир. Больше всего жилья введено в Красногвардейском, Василеостровском и Пушкинском районах. Строительная отрасль обеспечивает до 20% от всех налоговых поступлений в городской бюджет.

Также по случаю Дня строителя к представителям отрасли с поздравлением обратился губернатор Петербурга Александр Беглов, который поблагодарил их за труд и служению городу. Также Беглов напомнил о крупных проектах, которые предстоит реализовать в ближайшие годы: Высокоскоростная железнодорожная магистраль и курорт "Санкт-Петербург Марина".

Отметим, 7 августа в Ледовом дворце прошел праздничный концерт ко Дню строителя. На мероприятии с приветственным словом выступили вице-спикер парламента Павел Иткин и вице-губернатор Петербурга Николай Линченко, который курирует в Смольном строительный блок.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру