10 августа 2025, 14:39

Нарусова и Пиотровский посетили могилу Собчака в день его 88-летия

Днем 10 августа могилу первого мэра Петербурга Анатолия Собчака на Никольском кладбище посетили его вдова, сенатор Людмила Нарусова и вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Фотографии с церемонии опубликовал депутат МО "Смольнинское" Павел Смоляк в своем Telegram-канале.

Губернатор Петербурга Александр Беглов, судя по фотографиям, не присутствовал. До 2022 года Беглов постоянно посещал могилу первого мэра Северной столицы в день его рождения.  Ранее в Смольном сообщили, в к могиле возложили цветы от имени правительства города. Позже в пресс-службе администрации уточнили, что корзину цветов также установили у памятнику государственному деятелю на Васильевском острове. 

В своем обращении по случаю 88-летия Собчака губернатор Беглов отметил, что без Собчака были бы невозможны значимые государственные и экономические реформы. 

Константин Леньков


