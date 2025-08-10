Водителя BMW привлекли к ответственности за езду по тротуару на Невском

Сотрудники полиции привлекли к ответственности жительницу Московской области за нарушение правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Она решила проехать на своем BMW синего цвета по многолюдному тротуару на Невском проспекте. Инцидент произошел днем 9 августа.

Утром 10 августа водителя доставили в отдел ГИБДД Центрального района для составления административного протокола. Ее привлекли к ответственности по статье о нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги (ч. 2 ст. 12.15 КоАП). Кроме того, сотрудники отправили на спецстоянку иномарку для определения подлинности идентификационных номеров агрегатов.

Также в полиции показали видео, как водителя сопровождают в отдел. Женщина признала нарушение и объяснила, что нарушить ПДД она решила из-за ремонтных работ на Невском проспекте - она не могла проехать к своему отелю. Она попросила прощения у петербуржцев за предоставленные неудобства.

Константин Леньков / Кадр из видео ГУ МВД по Петербургу и ЛО