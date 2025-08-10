ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10 августа 2025, 16:40

Водителя BMW привлекли к ответственности за езду по тротуару на Невском

фото ЗакС политика Водителя BMW привлекли к ответственности за езду по тротуару на Невском

Сотрудники полиции привлекли к ответственности жительницу Московской области за нарушение правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Она решила проехать на своем BMW синего цвета по многолюдному тротуару на Невском проспекте. Инцидент произошел днем 9 августа. 

Утром 10 августа водителя доставили в отдел ГИБДД Центрального района для составления административного протокола. Ее привлекли к ответственности по статье о нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги (ч. 2 ст. 12.15 КоАП). Кроме того, сотрудники отправили на спецстоянку иномарку для определения подлинности идентификационных номеров агрегатов. 

Также в полиции показали видео, как водителя сопровождают в отдел. Женщина признала нарушение и объяснила, что нарушить ПДД она решила из-за ремонтных работ на Невском проспекте - она не могла проехать к своему отелю. Она попросила прощения у петербуржцев за предоставленные неудобства. 

Ранее ЗАКС.Ру писал о взыскании с водителя каршеринга 162 тысяч рублей за сбитый светофор. 

Константин Леньков / Кадр из видео ГУ МВД по Петербургу и ЛО


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама