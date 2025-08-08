Сбитый светофор обошелся нетрезвому водителю каршеринга в 162 тысячи рублей

Прокуратура взыскала 162 тысячи рублей с водительницы каршеринга, сбившей светофор в нетрезвом состоянии, сообщила пресс-служба ведомства 8 августа. Ее также привлекли к ответственности по трем статьям КоАП РФ.

Как говорится в публикации, инцидент произошел 19 января 2025 года. Тогда 37-летняя женщина находилась за рулем каршеринга в состоянии алкогольного опьянения. Она не справилась с управлением и сбила светофор у дома № 5 по Камышовой улице. В результате оказались повреждены дорожное сооружение и светофор.

По этому факту прокурор Приморского района направил в суд иск о взыскании с водителя материального ущерба в пользу ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения". В суде был представлен акт аварийных работ, согласно которому на восстановление поврежденной дорожной инфраструктуры было потрачено 162 тысячи рублей.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и решил взыскать с водителя 162 тысячи рублей. Отмечается, что в результате инцидента женщину также привлекли к ответственности за вождение в нетрезвом виде (ст. 12.8 КоАП РФ), повреждение дорог и дорожных сооружений (ст. 12.33 КоАП РФ) и мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ).

Напомним, днем ранее водитель каршеринга наехал на двух пешеходов в Красном Селе. В результате одна из женщин погибла на месте, вторую госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным СМИ, водитель каршеринга также был пьян. Полиция возбудила дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

После этого происшествия депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев ("Единая Россия") обратился к руководителям сервисов по аренде автомобилей с предложением оборудовать машины "алкозамками". Он также призвал каршеринговые компании ввести дополнительную финансовую поддержку семей жертв аварий, произошедших по вине водителей арендованных автомобилей.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба прокуратуры