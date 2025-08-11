"Новые люди" призвали включить ожирение в список социально значимых заболеваний

Депутаты Госдумы предложили правительству России включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний, сообщил ТАСС 11 августа. Соответствующее решение было принято в ходе круглого стола по вопросу проблемы ожирения, организатором которого выступила партия "Новые люди".

"В мае мы провели в Госдуме круглый стол, где собрали врачей, экспертов, представителей министерств, НКО и бизнеса. <…> Ключевое: мы предложили включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний. Это позволит людям получать лечение бесплатно, по полису ОМС, а государству — системно заниматься профилактикой", - прокомментировала предложение депутат Госдумы от Петербурга Ксения Горячева ("Новые люди").

Парламентарии также рекомендовали Миндзраву установить учет и диспансерное наблюдение за пациентами, у которых диагностировано ожирение. Кроме того, было предложено учредить межведомственную рабочую группу по выработке актуального меню школьных буфетов. По словам Горячевой, депутаты также призвали помечать продуктов с высоким содержанием сахара, сделать доступными клинические рекомендации и лечение ожирения и проводить просветительскую кампанию о рисках ожирения.

Как отмечается в резолюции по итогам круглого стола, в 2024 году ожирение было диагностировано более чем у трех миллионов россиян. Депутаты подчеркивают, что ожирение приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, онкологических заболеваний, болезней опорно-двигательного аппарата, нарушений репродуктивной функции и ряда других.

Напомним, в ходе прямой линии в апреле 2025 года вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина, курирующая вопросы питания в школах, заявила, что в школьных вендинговых автоматах не будут продаваться чипсы. По ее словам, в автоматах будут представлены исключительно полезные продукты.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру