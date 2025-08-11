Боярский озаботился перераспределением мест в вузах ради детей участников СВО

Депутат Государственной думы от Петербурга Сергей Боярский обратился в Министерство просвещения с предложением распространить практику перераспределения бюджетных мест в вузах на детей участников СВО, о чем сообщил 11 августа в своем telegram-канале. По словам парламентария, причиной этого послужило обращение жены военнослужащего, чья дочь столкнулась с отсутствием бесплатных мест при переводе с платного обучения.

Как рассказал Боярский, на прием граждан к нему пришла супруга бойца, чьей дочери якобы не хватило одного балла при поступлении на общих основаниях на бюджетное отделение "одного из федеральных вузов в Петербурге". Отец абитуриентки находился в другом регионе на реабилитации после ранения и не смог вовремя предоставить необходимые документы. В итоге девушка поступила на платное обучение. Попытавшись перейти на бюджет, она узнала об отсутствии вакантных мест.

"При этом вуз располагает определенным количеством вакантных бюджетных мест, но на других специальностях и факультетах. <...> По обращению супруги бойца я направил запрос в Министерство просвещения с предложением распространить возможности перераспределения бюджетных мест на детей из семей участников СВО", — рассказал Боярский.

Депутат предположил, что проблема перераспределения бюджетных мест "является общей" из-за недостаточной гибкости системы перевода. Положительная реакция министерства на его предложение позволит значительно упростить доступ детей участников СВО к бесплатному обучению, добавил он.

Отметим, что вопросами обучения в вузах ведает Минобрнауки. В сферу деятельности Минпросвещения входят вопросы, связанные с дошкольным, школьным и средним профессиональным образованием.

Месяцем ранее Боярский обратился в МВД и прокуратуру из-за многочисленных исков о защите авторских прав на фотографии, попросив изучить детали этих дел на предмет возможных злоупотреблений. По версии депутата, правообладатели "кошмарят СМИ, государственные и муниципальные органы вплоть до детских садов" из-за использования снимков.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру