В Петербурге простились с актером Иваном Краско

В театре им. Комиссаржевской 13 августа состоялась церемония прощания с актером Иваном Краско. Гражданскую панихиду посетили коллеги, друзья, поклонники творчества народного артиста. Среди пришедших на церемонию были также вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина и актриса, депутат Законодательного собрания Анастасия Мельникова, пишет "Коммерсант-Петербург".

От имени правительства города Чечина во время мероприятия принесла свои соболезнования в связи со смертью Ивана Краско. Она отметила, что покойный был талантливым актером и никогда не изменял своей профессии.

"Он был носителем ленинградских, петербуржских традиций, щедро делился со зрителем своим талантом, заставляя плакать, переживать, задуматься над увиденным", - цитирует Чечину издание News.ru.

Во время церемонии прощания также зачитали телеграмму от министра культуры Ольги Любимовой. "Уникальное творческое видение, профессионализм, безусловная любовь к зрителям и избранному делу сделали Ивана Ивановича уникальным артистом, вызывавшим восхищение коллег и преданной публики. Роли, воплощенные Ивановичем в театре и кино, яркие, правдивые и живые, навсегда останутся в наших сердцах", - отметила Любимова (цитата по ТАСС).

Актера Ивана Краско похоронят на Комаровском кладбище.

О смерти Краско в возрасте 94 лет стало известно 9 августа. Краско родился 23 сентября 1930 года в Вартемягах на территории Ленобласти. В 1953 году окончил 1-е Балтийское высшее военно-морское училище, командовал десантным кораблем Дунайской речной флотилии. После увольнения окончил в 1961 году Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского и стал работать в театре. Работал в БДТ, затем перешел в театр имени В. Ф. Комиссаржевской, где выступал до 2021 года. Также снимался в кино и озвучивал мультфильмы. В 1992 году был удостоен звания народного артиста России.

фото: сайт Смольного