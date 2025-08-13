ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
13 августа 2025, 13:26

Петербуржцам выписали штрафы на 150 млн рублей за нарушение правил парковки

фото ЗакС политика

С начала 2025 года за нарушение правил парковки жителей Петербурга оштрафовали на общую сумму около 150 млн рублей, сообщил глава Государственной административно-технической инспекции Алексей Геращенко в эфире телеканала "Санкт-Петербург". 

Чиновник напомнил, что в городских дворах нельзя ставить машины на газоне, нельзя перегораживать вход в жилое здание, пешеходные локации и вход на контейнерную площадку. Геращенко пояснил, что в общую сумму штрафов за первое полугодие входят и штрафы для юридических лиц, которые значительно крупнее штрафов для граждан. Так, на нарушение правил парковки компанию могут оштрафовать на 150 тысяч рублей. 

При этом Геращенко отметил, что нарушений в этой сфере стало меньше. 

"Я думаю, у нас снизилось количество перегораживаний контейнерных площадок в два раза. Когда мы начали штрафовать, у нас почти каждая десятая площадка была с нарушениями. Сейчас, на той неделе, это 4,5 %", - рассказал чиновник. 

Напомним, ранее в комитете по транспорту Петербурга рассказали, что в июле в городе выписали более 72 тысяч штрафов за стоянку под запрещающим знаком. 

фото ЗАКС.Ру


