"Чпок и все": Депутат Павлов удалил последний зуб мудрости

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Петербурга Дмитрий Павлов удалил зуб мудрости. Этой информацией он поделился со своими подписчиками в социальных сетях 13 августа. По словам парламентария, операция прошла без каких-либо сложностей. Видеоролик он записал из салона автомобиля, прикладывая лед к щеке.

- Дернул последнюю восьмерку верхнюю. <...> Хирург от бога. Рука легкая, аж незаметно. Чпок и все, - поделился впечатлениями Павлов.

Отметим, оценить работу специалиста Павлов может не только как пациент, но и как профессионал. Свое первое образование он получил по специальности "зубной техник". В начале 90-х он проработал около года в этой сфере. Примерно тогда же он открыл медицинский кооператив. Позже он переключился на другие сферы предпринимательства, в частности, недвижимость. Кооператив распался.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что депутат петербургского парламента Александр Ржаненков повредил руку во время игры в футбол.

Константин Леньков / Кадр из видео Дмитрия Павлова