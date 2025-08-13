ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13 августа 2025, 16:09

Депутаты ЗакСа Чебыкин и Сергеева сыграют в благотворительном спектакле

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа Чебыкин и Сергеева сыграют в благотворительном спектакле

На сцене петербургского театра "Балтийский дом" 8 и 9 сентября пройдут показы благотворительного спектакля "Гостиница "Астория". В качестве актеров выступят депутаты Законодательного собрания Константин Чебыкин и Вера Сергеева,  глава управления по развитию садоводства и огородничества Андрей Лях, а также предприниматели и другие петербуржцы, сообщил 13 августа "Вечерний Санкт-Петербург". 

Спектакль основан на одноименной пьесе Александра Штейна. Постановка приурочена к 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Собранные с продажи билетов средства будут направлены на строительство храма Святой равноапостольной Нины во Фрунзенском районе Петербурга. Освящение закладного камня храма состоялось в июле 2024 года. 

Организатором спектакля выступает оренбургский фонд "Необыкновенное чудо". В Петербурге в 2022 году уже проходил показ спектакля "Гостиница "Астория". Тогда роли в нем исполнили вице-губернаторы, депутаты и представители избиркома Оренбургской области. 

фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама